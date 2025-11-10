مسيرة توعوية بالغردقة تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، مسيرة وطنية حاشدة جمعت رموز الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، في مشهد يجسد وحدة الصف الوطني وحرص جميع المؤسسات الدينية على دعم المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

انطلقت المسيرة من أمام عدد من اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة، وسط أجواء من الحماس الوطني والهتافات الداعية إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري، مؤكدين أن صوت المواطن أمانة ومسؤولية تسهم في بناء مستقبل الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

مشاركة واسعة من القيادات الدينية

شارك في المسيرة الدكتور سعد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والأنبا إيلاريون، أسقف إبراشية البحر الأحمر، ويؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، والقس بشير عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين وجهوا دعوات مباشرة للمواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفعالية في هذا العرس الديمقراطي.

توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة البحر الأحمر 340,360 ناخبًا، موزعين على 68 لجنة انتخابية تغطي جميع مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا.

وتضم الدائرة الأولى مدينتي رأس غارب والغردقة بإجمالي 231,347 ناخبًا موزعين على 39 مركزًا انتخابيًا، بينما تشمل الدائرة الثانية مدن سفاجا والقصير ومرسى علم بإجمالي 92,895 ناخبًا موزعين على 24 مركزًا.

أما الدائرة الثالثة فتضم مدينتي الشلاتين وحلايب، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 16,118 ناخبًا موزعين على 5 مراكز انتخابية.

رسالة وطنية مشتركة

وأكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي في إطار التلاحم بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري بأهمية صوته في صنع القرار وبناء مستقبل مستقر لمصر.