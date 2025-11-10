قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طرق فعالة لإزالة حبر الانتخابات من اليدين بسهولة

حبر الانتخابات
حبر الانتخابات
ريهام قدري

بعد المشاركة في الانتخابات، قد يبقى الحبر المستخدم على الأصابع أو اليدين لفترة، مما يسبب إزعاجًا للبعض.

 لكن لا داعي للقلق، فهناك عدة طرق آمنة وسريعة للتخلص من الحبر باستخدام مواد بسيطة متوفرة في المنزل مثل الماء والصابون، الكحول الطبي، أو حتى الزيوت الطبيعية.

 وسنتعرف على أفضل الطرق لإزالة حبر الانتخابات بسهولة وبدون إضرار بالجلد.

إزالة حبر الانتخابات من اليد يمكن أن تتم بعدة طرق بسيطة وآمنة. إليك أبرزها:


1. الماء والصابون
اغسلي اليدين جيدًا بالماء الدافئ والصابون.
افركي المنطقة الملطخة بالحبر بلطف


كرري العملية عدة مرات إذا لزم الأمر.


2. الكحول الطبي أو مطهر اليدين
ضعي كمية صغيرة من الكحول على قطعة قطن أو مباشرة على اليد.


امسحي مكان الحبر بلطف.


اشطفي اليدين بعد إزالة الحبر.


3. معجون الأسنان
استخدمي معجون الأسنان الأبيض (ليس الجل).


افركي الحبر برفق على الجلد باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو أصابعك.


اشطفي بالماء بعد الفرك.
4. زيت الأطفال أو زيت الزيتون


ضعي قليل من الزيت على الحبر وافركي برفق.


يعمل الزيت على تذويب الحبر وتسهيل إزالته.


اغسلي اليدين بعد ذلك بالماء والصابون.


5. مزج السكر والزيت
اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع قليل من الزيت.


افركي اليدين بهذا الخليط، فسيعمل السكر كمقشر لطيف يزيل الحبر.
 

 ملاحظات مهمة:
لا تستخدمي مواد كيميائية قوية مثل المبيضات على الجلد.
حاولي ترطيب اليدين بعد التنظيف لأنها قد تجف بفعل الكحول أو الفرك.

