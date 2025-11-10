ملابس دعائية .. تحذير عاجل بانتخابات مجلس النواب



حذرت الجهات المشرفة على العملية الانتخابية من ارتداء بعض أنواع الملابس غير المناسبة أثناء الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك حرصًا على الالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية داخل اللجان.



وأكدت التعليمات أنه يمنع دخول أي ناخب يرتدي ملابس تحمل شعارات أو صور مرشحين أو أحزاب سياسية، باعتبار ذلك نوعًا من الدعاية الانتخابية داخل اللجنة، وهو أمر مخالف للقانون.



كما شددت على ضرورة الالتزام بالملابس المحتشمة واللائقة التي تعكس احترام الناخب لطبيعة الحدث الوطني، وتجنب ارتداء الملابس الرياضية أو البيتية أو أي أزياء غير مناسبة للطابع الرسمي لمكان الاقتراع.



وطالبت الجهات التنظيمية أيضًا بعدم ارتداء الأقنعة أو الملابس التي تخفي ملامح الوجه لتسهيل عملية التحقق من هوية الناخب، إلى جانب الامتناع عن ارتداء الملابس الملفتة أو التنكرية التي قد تُثير الجدل أو تعيق سير العملية الانتخابية داخل اللجان.



وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على توفير أجواء هادئة ومنظمة تتيح لجميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة واحترام.