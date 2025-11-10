ارتفاع عدد المصابين في حريق مصنع السادات إلى 6 أشخاص.. بالأسماء

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرين في حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات وجاءت اسمائهم “ م. ا” 32 سنة عامل مصاب بحروق من الدرجة الأولى في القدم والظهر، “ م. ر” 19 سنة مصاب بحروق من الدرجة الاولي، “ ع. س” 31 سنة مصاب باختناق، “ م. غ” 40 سنة ضابط بالحماية المدنية، “ ر. ر” 30 سنة مصاب بحروق، “ ر. ع” 49 سنة امين شرطة بالحماية المدنية.

كما تبين وفاة “ م. ح” عامل بالمصنع نتيجة اصابته بحروق.

وتم نقل المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج. اللازم

فيما تم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء و 15 سيارات إسعاف و 2 فنطاس مياه تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة الاجهزة الحيوية بنطاق المحافظة والمتابعة الميدانية علي مدار اليوم .

وخلال تواجده بالحادث ، كلف محافظ المنوفية الحماية المدنية بتكثيف جهودها وسرعة السيطرة علي الحريق واستكمال عمليات التبريد وإتخاذ كافة اجراءات الأمان اللازمة ، موجهاً مدير مديرية الصحة بسرعة التوجه لمدينة السادات ورفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات القريبة لاستقبال حالات الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين .

وقدم محافظ المنوفية خالص مواساته وتعازيه لأسرة المتوفى ، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، كما قرر المحافظ بتقديم مبلغ 100 الف جنيه دعم مالي للحماية المدنية تقديرا لجهودهم وسرعة التعامل الفوري منذ نشوب الحريق ، مؤكداً علي ضرورة المتابعة الميدانية لتطورات الموقف أول بأول واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة