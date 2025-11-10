محافظ كفر الشيخ يوجه بصيانة خط الطرد الرئيسي للصرف بـ بلطيم الصناعية

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ بتنفيذ أعمال صيانة خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم بطول 4 كم وقطر 400 مم، لضمان استمرارية الخدمة.

يأتي ذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول سريعة وفعّالة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بسرعة التعامل مع البلاغات الميدانية وتحسين كفاءة شبكات الصرف حفاظًا على البيئة والصحة العامة.