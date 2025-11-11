قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أغاني "يا بلادي" تشعل حماس الناخبين أمام مدرسة أبو الهول بالجيزة في اليوم الأخير للانتخابات

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
اسماء عبدالحفيظ

توافد منذ صباح اليوم الثلاثاء، الناخبون على مدرسة أبو الهول الابتدائية بمحافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء احتفالية تزينها الأغاني الوطنية التي صدحت في المكان، وعلى رأسها أغنية "يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي" التي تفاعل معها المواطنون بحماس، في مشهد يجسد روح الانتماء والوطنية.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر حتى التاسعة مساءً، حيث حرص العديد من المواطنين من مختلف الأعمار على الحضور مبكرًا للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وسط تنظيم دقيق من قوات الأمن وتيسيرات واضحة لكبار السن وذوي الهمم.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة تشمل: (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)، ويحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجنة فرعية موزعة على محافظات المرحلة.

وتتضمن المرحلة الأولى 142 مقعدًا بنظام القائمة موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب 284 مقعدًا بنظام الفردي يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وفي محيط مدرسة أبو الهول، رفرفت الأعلام المصرية في أيدي المواطنين، وتعالت الزغاريد ابتهاجًا بالمشاركة، بينما دوّت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية التي أضفت أجواء من الفخر والفرح، لتتحول اللجان إلى احتفالية شعبية تؤكد وعي المصريين بأهمية المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

