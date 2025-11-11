إنفجار يهز العاصمة الباكستانية.. مصرع وإصابة 14 شخصا خارج محكمة بإسلام آباد

أفادت تقارير إعلامية بوقوع انفجار مدوٍ خارج مبنى محكمة محلية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 5 اشخاص وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، فيما أُصيب خمسة آخرون اثر الانفجار الذي وقع خارج محكمة في إسلام آباد، عاصمة باكستان، حسبما أفادت الشرطة الباكستانية

يأتي الحادث الأمني في منطقة حساسة من العاصمة إسلام أباد، ما يسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها البلاد، خاصة في محيط المؤسسات القضائية والحكومية.

وقع الانفجار خارج المحكمة المحلية مباشرة، وهي منطقة عادة ما تشهد ازدحاماً وحركة كثيفة من المراجعين والمحامين وموظفي القضاء.

ورغم أن التقارير الأولية، التي استندت إلى مصادر في الشرطة أو خدمات الطوارئ (حسب التغطية الإخبارية)، لم تشر إلى وفيات، فإن عدد الإصابات يؤكد على قوة الانفجار وحجم الأضرار التي لحقت بالمكان.

وتم تسجيل إصابة 9 أشخاص على الأقل، وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويعد استهداف منشأة قضائية مؤشراً مقلقاً على محاولة زعزعة الاستقرار وتخويف العاملين في سلك القضاء أو المدنيين المتواجدين لإجراء معاملاتهم.

وسارعت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث، وبدأت التحقيقات الفورية لتحديد طبيعة الانفجار وما إذا كان ناجماً عن عبوة ناسفة مزروعة أو تفجير انتحاري. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.