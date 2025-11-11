الولايات المتحدة وتركيا تؤكدان دعمهما المتواصل لجهود وقف إطلاق النار في غزة

أ ش أ

أكدت الولايات المتحدة وتركيا مجددا دعمهما المتواصل للجهود المبذولة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحسب بيان أصدره نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، ونشرته وزارة الخارجية.

وشدد الجانبان مجددا - بحسب البيان - على دعم بلديهما المتواصل للجهود المبذولة لعودة الرهائن الإسرائيليين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأشار روبيو إلى دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجميع حلفاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالتوقف عن شراء الطاقة الروسية للمساعدة في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

