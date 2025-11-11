حملات يومية على أسواق دمياط وتحرير 310 محاضر للمخالفين

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أجريت في الفترة من 2 إلي 8 نوفمبر الجاري.



في هذا الصعيد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 310محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 65 محضراً لمخالفات داخل المخابز،حيث تضمنت: نقص وزن الرغيف ، عدم إكتمال المواصفات ، عدم وجود سجل زيارات ،عدم وجود قائمة تشغيل ،عدم نظافة أدوات العجن، إلي جانب محضر تجميع خبز بلدي، وآخران توقف و ضرب وهمي، فضلاً عن محضرين تصرف في 6 شيكارة دقيق مدعم .

علاوة على ذلك،أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير 228 محضرا ،جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن الأسعار ،عدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة تشغيل عمالة بدون شهادات صحية ، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان نقاط خبز بدل تمويني ، عدم إعلان عن مخزن إلي جانب عرض لحوم مكشوفة و بدال تمويني مغلق، عدم إعلان قائمة تشغيل بدال تمويني،بجانب عدم وجود سجل تجاري ،و أكياس سوداء ،فضلاً عن محضرين سلعة مجهولة المصدر عبارة عن (52 كيلو لحمة مفرومة ودهون وسجق بالإضافة إلي 25 كيلو كبدة غير صالحة كما تم التحفظ عليهم.

واستكمالا لتلك الجهود تم تحرير17 محضراً في مجال المواد البترولية ، شملت عدم الإعلان عن أسعار الغاز ، محضر استخدام أسطوانات غاز تجارية في أماكن مزودة بالغاز الطبيعي كما تم في هذا الصدد التحفظ علي 3 أسطوانات تجاربة ، تبعاً لذلك ذلك تم ضبط محلان بالإتجار في أسطوانات الغاز المنزلية بدون ترخيص وبيعها في السوق السوداء كما تم التحفظ على 20 أسطوانة منزلية، هذا إلي جانب عدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم في محطة وقود سيارات.