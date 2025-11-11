قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء فرز الأصوات في لجان الجيزة بختام اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

فرز الأصوات الانتخابية
فرز الأصوات الانتخابية

بعد إغلاق اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة مساء اليوم الثلاثاء، بدأت أعمال فرز الأصوات في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء، وسط إقبال ملحوظ من الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.

لوحظ الاقبال من الشباب و السيدات و كبار السن الحرصين علي الادلاء باصواتهم في العملية الانتخابية موجهين النواطنين للمشاركة بالعرس الانتخابي حرصا علي اداء  واجبهم الوطني و اختيار من يمثلهم و يمثل اصواتهم .

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من  المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.
 

