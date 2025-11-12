التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان ميت نما بمركز قليوب، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين قطار وأحد الأشخاص أمام مزلقان ميت نما، أسفر عن وفاته في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يُدعى “أحمد. ح”، حيث توفي متأثرًا بإصاباته جراء الاصطدام.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.