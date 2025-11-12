يوسف بدوي: فخور بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه.. والدهراوي: جاهزون لتقديم نسخة تاريخية

أعرب يوسف بدوي، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، عن سعادته الكبيرة بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، والتي تعود إلى أرض الكنانة بعد غياب دام 37 عامًا، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي يعكس الثقة الدولية في القدرات المصرية التنظيمية والبشرية.

وقال بدوي :«فخور جدًا بأن تُقام بطولة العالم على أرض مصر بعد هذه السنوات الطويلة، فاستضافة هذا الحدث العالمي تأكيد على مكانة مصر وريادتها في تنظيم البطولات الكبرى».

وأضاف نجم المنتخب الوطني:«نعد الجماهير بأن نبذل كل ما في وسعنا لتقديم أداء مميز وتحقيق أكبر عدد من الميداليات، ونتمنى أن نرى الجماهير في المدرجات لدعمنا وتشجيعنا، لأن حضورهم يمنحنا دافعًا قويًا لتحقيق الإنجاز».

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه في البطولة بـ 12 لاعبًا ولاعبة يمثلون نخبة أبطال اللعبة، هم:

ايه هشام أحمد (كاتا فردي) – ريم أحمد رمزي (تحت 50 كجم) – أحلام حمدي إبراهيم (تحت 55 كجم) – نورسين محمد كمال (تحت 61 كجم) – هدير أحمد عبد المنعم (تحت 68 كجم) – منه شعبان إبراهيم (فوق 68 كجم) – كريم وليد غالي (كاتا فردي) – زياد الغريب ربيع (تحت 60 كجم) – علي محمد محمد الصاوي (تحت 67 كجم) – عبد الله ممدوح حنفي (تحت 75 كجم) – يوسف عماد محمود (تحت 84 كجم) – طه طارق محمود (فوق 84 كجم).

كما يشارك منتخب مصر لذوي الهمم في البطولة، في رسالة إنسانية تعكس دعم الدولة الكامل للتنوع والشمول، والتأكيد على أن الرياضة حق للجميع.

من جانبه، أكد الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن البطولة ستكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبة، قائلًا:«نعمل على مدار الساعة لتقديم تنظيم يليق باسم مصر وتاريخها الرياضي العريق، ولدينا ثقة كاملة في لاعبينا لتحقيق نتائج مشرفة ترفع راية الوطن عاليًا أمام العالم».

واختتم الدهراوي حديثه موجهًا الشكر إلى الدولة المصرية على الدعم الكبير الذي تقدمه للرياضة بصفة عامة، وللكاراتيه بصفة خاصة، مؤكدًا أن النجاح في التنظيم والنتائج سيكونان أفضل رسالة شكر لمصر قيادةً وشعبًا.