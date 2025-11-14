المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات

وجهت نقابة المحامين العامة برئاسة النقيب عبد الحليم علام، دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، للنظر في عدد من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة، إلى جانب زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم واشتراكات العضوية السنوية، فضلاً عن مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار توجه النقابة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع من جموع المحامين بجدول الأعمال الذي يتضمن قرارات مؤثرة على مختلف المستويات المهنية والمالية داخل النقابة.

وجاء نص الدعوة كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ تقرر دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهرياً

وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه بدلاً من خمسة وسبعين جنيهاً عن كل عام يجد أقصى أربعين عاماً.

ثانياً: يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع

المستحق المقطوع معاشه طبقاً لجداول التوزيع المعمول بها بقانون المحاماة.

ثالثاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة عن أعماله في السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٠/٣١.

رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقب الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات

النهائية لمجلس النقابة العامة وصندوق الرعاية والمعاشات عن أعوام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ –

٢٠٢٣ والقرارات الواردة بالميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.

خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دفعة للحضور أمام المحاكم

الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهاً عندها الحضور أمام المحاكم الابتدائية

وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات وثلاثين جنيهاً عندها الحضور أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها وخمسين جنيهاً للحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والعسكرية والنقض.

سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوي للسادة المحامين مائة جنيه.

(ب) اعتماد رسم الدراسة المقررة بمعهد المحاماة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه.

سابعاً: عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقرير أتعابه

من قبل الجمعية العمومية وتعيين خبيراً له.

ثامناً: يجري التصويت على مشروع اللائحة كل بند على حدة بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة

للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس – القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة

التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.