مواجهة الكسب السهل | خبير أمني يكشف أخطر التحديات أمام أجهزة الدولة

أكد العميد الدكتور رامي غيط، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن انتشار ثقافة الكسب السريع عبر تطبيقات الإنترنت يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد الأجيال الحالية والجديدة.

وأوضح أن هذه المنصات تصل بسرعة إلى الشباب عبر مواقع التواصل والهواتف الذكية، وتقدم أنشطة مغرية وغير مشروعة، ما يدفع البعض للانجراف وراء أوهام الربح السريع دون أي جهد حقيقي.

المال السهل والجرائم الإلكترونية

كشف الخبير الأمني أن المال السهل الذي تروج له بعض التطبيقات يوسع دائرة الجريمة، ويؤدي إلى انتشار محتوى يخدع المتلقي ويغريه.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ضبطت مؤخرًا شبكة دعارة تضم 13 فتاة، بينهن 4 لهن سجلات جنائية، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة يوميًا.

وشدد على أن مثل هذه الأنشطة تهدد القيم والعادات المجتمعية الأصيلة، وتشجع على التقليد السلبي بين الشباب والفتيات.

ضرورة تكاتف المجتمع بأكمله

أكد العميد غيط أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقع على عاتق وزارة الداخلية وحدها، بل تتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والجامعة، مرورًا بوزارات التعليم والشباب والرياضة، ووصولًا إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية والأحزاب السياسية.

وأضاف: «لا بد أن يقف الجميع صفًا واحدًا لمساندة جهود الدولة في حماية المجتمع من هذه الجرائم المستحدثة».