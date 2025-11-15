قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

ديكورات شتوية دافئة.. أفكار سهلة وغير مكلفة لتجديد بيتك

ديكورات شتوية
ديكورات شتوية
ريهام قدري

تبحث الكثير من السيدات عن طرق لتجديد المنزل قبل الشتاء وإليك أفكار ديكور مناسب قبل دخول الشتاء تعطي إحساسا بالدفا وتغيير الجو في البيت من غير تكاليف كبيرة:


 1. ألوان دافئة
اختاري درجات البيج – البني – النبيتي – الزيتوني – البرتقالي المحروق في المفارش أو الوسائد.
 

 2. شموع وروائح شتوية
– شمع بروائح: فانيلا، قرفة، خشب الصندل، مسك
– فوانيس صغيرة أو حوامل شموع تضيف لمسة رومانسية.
 

 3. بطاطين خفيفة (Throw blankets)
ضعي بطانية صوف خفيفة على الكرسي أو طرف السرير. شكلها شتوي وعملي جدًا للدفا.

 4. خامات طبيعية
استخدمي:
– سلال قش
– قطع خشب للديكور
– فازات خزف بألوان  (مط).
 

 5. لوحات بسيطة بطابع شتوي
صور لأوراق شجر، جبال، أو مناظر طبيعية بألوان دافئة.

 6. نباتات صناعية/طبيعية
النبات الأخضر بيوازن ألوان الشتاء القاتمة ويعطي حياة للمكان.
 

 7. كوفرات الكنبة
غطي الكنبة بكوفرات قماش ثقيل (كتّان أو قطيفة خفيفة) لتغيير الجو من غير تغييرات كبيرة.
 8. إضاءة هادئة
– سلاسل إضاءة “Fairy Lights”
– أباجورات بإضاءة صفراء
الإضاءة الدافئة تغيّر الجو تمامًا.
 9. مدخل البيت
ضيفي سجاد صغير شتوي، وبوكيه من الشجر اليابس أو القرفة مربوط بشريط.
 

