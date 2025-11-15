قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وصفة بسيطة وطعم لذيذ.. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

ريهام قدري

تعد المسقعة باللحمة المفرومة من أشهى الأطباق المصرية التي يفضلها الكثيرون، وتتميز بمكوناتها المتوافرة وسهولة إعدادها في المنزل، خاصة مع قدوم الأجواء الباردة التي تجعل الوجبات الساخنة اختيارا مثاليا على السفرة.

وتعتمد الوصفة على الباذنجان المقلي الممزوج بطبقات من اللحمة المفرومة المتبلة والصلصة المتسبكة، مما يمنح الطبق نكهة غنية وقواما مشبعا. 

ويمكن إضافة البطاطس أو الفلفل حسب الرغبة للحصول على طاجن أكثر تنوعا.

المكونات الأساسية:
باذنجان رومي مقطع شرائح لحم مفروم معصج بالبصل والثوم والبهارات
طماطم وصلصة طماطم للصلصة الأساسية
فلفل رومي أو حار
بطاطس اختيارية
ملح وفلفل وبهارات
خطوات التحضير: تبدأ الوصفة بتقطيع الباذنجان وتحميره بعد تتبيله بالملح، ثم تجهيز اللحمة المفرومة عبر تشويح البصل والثوم وإضافة اللحم والتوابل وملعقة من الصلصة.

بعدها يتم إعداد الصلصة من الطماطم وصلصة الطماطم مع البهارات ورشة سكر بسيطة لضبط الحموضة.
وفي مرحلة التجميع، يتم رص طبقات من الباذنجان واللحمة والفلفل والبطاطس داخل صينية أو طاجن، ثم سكب الصلصة فوقها قبل إدخالها إلى الفرن لمدة عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة حتى تتجانس المكونات.

وتعد المسقعة باللحمة المفرومة من الأطباق التي تناسب مختلف الأذواق، ويمكن تقديمها مع الخبز أو الأرز بالشعرية، كما أنها تصبح أكثر نضجا في اليوم التالي، مما يجعلها خيارا مثاليا للتحضير المسبق.

