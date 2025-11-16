الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية يُكرّم المتميزين في مجال الشئون القانونية بدمياط

نظّم اليوم الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية بدمياط، بالتعاون مع مركز دار العدالة للمحاماة والتدريب، المؤتمر السنوي لاتحاد محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، تحت عنوان "تطوير العمل القانوني"، وذلك بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة.

خلال الحفل، تم تكريم إدارة الشئون القانونية بفرع التأمين الصحي بدمياط، برئاسة مصطفى جاب الله، مدير إدارة الشئون القانونية بفرع دمياط، ومنار مجاهد بإدارة الشئون القانونية بالفرع.

وجاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد بدمياط، شريف الشعراوي، ونقيب المحامين بدمياط، ياسر أبو هندية، وأعضاء النقابة، ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات.