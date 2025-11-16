145 مليون جنيه إيرادات الإصلاح الزراعي خلال شهر أكتوبر الماضي

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز جهود وأنشطة الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي شملت حملات إزالة التعديات، وجهود دعم المزارعين والمنتفعين، والمساهمة في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

ووفقا للتقرير فقط شنت الهيئة من خلال مديرياتها بالمحافظات المختلفة، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، وأملاك الهيئة، حيث تم خلال اكتوبر إزالة نحو 150 حالة تعدي بمساحة إجمالية تقدر بنحو 5 أفدنة على مستوى مديريات الهيئة المختلفة، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، والحفاظ على هيبة الدولة.



وأشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى مواصلة جهود دعم المنتفعين ومتابعة أعمال الزراعة استعداداً للموسم الزراعي الجديد، والاطمئنان على توافر كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الإصلاح الزراعي، ومن بينها، توفير كميات التقاوي اللازمة من محصول القمح استعداداً لموسم الزراعة الجديد، فضلا عن تدبير المبيدات الضرورية لتنفيذ أعمال المكافحة وتوفيرها بمديريات الإصلاح الزراعي والجمعيات المختلفة، مع مواصلة أعمال المكافحة والمرور على الزراعات لدعم المنتفعين، كذلك توفير الأسمدة ومتابعة عمليات الصرف، وفقا لمنظومة الحكومة.



واضاف الخطيب، أنه فيما يتعلق أيضا بدعم المنتفعين، وتحسين البنية الزراعية، وضمان وصول مياه الري بالكميات المناسبة إلى الأراضي، فقد تم تحقيق تقدم كبير في تطهير المساقي، حيث تم الانتهاء حتى الآن من تطهير نحو 5058 مسقى، وهو ما يمثل نسبة 91% من إجمالي عدد المساقي بمديريات الإصلاح الزراعي.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى جهود ضخ المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين، خلال شهر اكتوبر، من خلال: إطلاق 10 قوافل بإجمالي 70 سيارة محملة بمنتجات بيض المائدة في محافظات (الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والإسكندرية)، إضافة الى إنتاج وبيع عدد 5 ملايين بيضة بمديريات الهيئة في (الدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ)، مع استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية عبر المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي في المحافظات.

وفي سياق متصل أوضح التقرير أن شهر أكتوبر قد شهد ارتفاعاً في الأداء المالي للهيئة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال هذا الشهر نحو 145 مليون جنيه.