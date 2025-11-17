قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحذيرات من تزاحم المتداولين على صفقات الأسواق الناشئة الناجحة

اسهم
اسهم
وكالات

أصبحت بعض الصفقات الأكثر رواجاً هذا العام في الأسواق الناشئة، مثل الرهان على الريال البرازيلي والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مصدراً للقلق فيما يحذر مديرو الأصول من مخاطر التزاحم الشديد عليها.

ترى "ويلز فارغو سيكيوريتيز" (Wells Fargo Securities) أن تقييمات عملات أميركا اللاتينية -التي تُعد من أفضل صفقات تجارة الفائدة أداءً في 2025- منفصلة عن العوامل الأساسية. أما "فيديليتي إنترناشونال" (Fidelity International) فتبدي قلقاً بشأن الأسواق الأقل سيولة في أفريقيا، والتي ترى أنها عرضة للخطر إذا ارتفعت تقلبات الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، تتوخى "لازارد أسيت مانجمنت" (Lazard Asset Management) الحذر بعد موجة البيع العنيفة في أسهم التكنولوجيا الآسيوية في أوائل نوفمبر -وهي الأسوأ منذ أبريل.
المستثمرون مفرطون في التفاؤل بشأن الأسواق الناشئة. معظم تقييمات العملات، إن لم تكن جميعها، مبالغ فيها ولا تعكس الكثير من المخاطر التي تلوح فوق الأسواق. يمكنها مواصلة الأداء الجيد على المدى القريب، لكني أشعر أن حدوث تصحيح سيكون أمراً لا مفر منه"، بحسب بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات في الأسواق الناشئة لدى "ويلز فارغو" في نيويورك.

ما المزيج الذي دفع الأسواق النامية إلى المكاسب؟

هذا الحذر له ما يبرره. الكثير من أجزاء منظومة الأسواق النامية تبدو محمومة النشاط بعد مزيج قوي من خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع الدولار، وطفرة الذكاء الاصطناعي، ما دفع إلى تحقيق مكاسب كبيرة. كما أن التدفقات الضخمة التي غذّت هذه الموجة الصعودية باتت الآن مصدر خطر يتمثل في احتمالات حدوث تراجعات مفاجئة قد تمتد آثارها إلى ثقة المستثمرين عالمياً وتشديد السيولة عبر فئات الأصول.

الدولار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي العملات الأسواق الناشئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد