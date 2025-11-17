قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة بخارية بأسوان

حادث - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بقرية أبوالريش فى مدينة أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بقرية أبوالريش وتحديدًا عند نجع الشديدة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالتحريات الأولية، أن المصابين هم: محمد إسماعيل عبدالغني  25 سنة، وإصابته كسر مفتوح بالقدم الأيسر وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد محمود 28 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى أحمد سليمان 29 سنة، كسر مفتوح بالقدم الأيسر.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

