الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا في القطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بشخص أثناء عبوره للطريق مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم .

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) الطريق إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة نتج عنها إصابته التى أودت بحياته ولاذ قائده بالهرب ، وأمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص- سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بمحافظة الجيزة) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.