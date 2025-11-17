محافظ المنوفية يلتقي عميد كلية الهندسة لتعزيز الشراكة في مشروعات المحافظة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية وعدد من أساتذة الكلية بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وذلك في اطار تعزيز الشراكة وتفعيل دور كلية الهندسة في كافة الاستشارات الهندسية المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وشهد الاجتماع ، بحث آليات المشاركة الفعالة بين المحافظة وكلية الهندسة وتعزيز دورها وإتاحة خبراتها وكوادرها في مجالات الاستشارات الفنية والهندسية والدراسات البحثية بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات ، وأكد محافظ المنوفية على الدور الهام والحيوي لجامعة المنوفية نحو التوسع في دعم خطط التنمية لما تمتلكه من خبرات علمية وكوادر بشرية تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام .

كما أكد عميد كلية الهندسة والوفد المرافق له على أهمية تلك الشراكة التي من شأنها تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في عملية الاشراف والتنفيذ لتلك المشروعات وتحقيق المستهدف منها بأعلى معايير الجودة ، مثمناً دور محافظ المنوفية في تعظيم موارد المحافظة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات الخدمية والتنموية .