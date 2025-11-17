قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة
الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل
برلمان

نائب بالشيوخ: بيان الرئيس السيسي يعكس حرص الدولة على حماية أصوات الناخبين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس الحرص الكامل للدولة على تنظيم انتخابات نزيهة تتيح لكل مواطن ممارسة حقه في اختيار ممثليه بكل شفافية وحرية.

وقال حافظ: "الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة محورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تتولى كل الإجراءات بدءًا من تسجيل الناخبين واعتماد المرشحين، مرورًا بمتابعة التصويت وإعلان النتائج، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح التي تحمي صوت كل مواطن".

وأضاف النائب: "الدولة تثبت من خلال هذا التوجه أن إرادة الشعب المصري فوق كل الاعتبارات، وأن المشاركة الشعبية هي الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية تخدم المواطنين وتعزز الاستقرار والتنمية في البلاد".

وتابع: "كعضو في مجلس الشيوخ أؤكد أن دعم الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملها يأتي في إطار تعزيز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، وضمان أن تكون الانتخابات معبرة عن تطلعات الشعب، دون أي تدخل أو تأثير خارجي".

واختتم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي ممارسة فعلية لحقهم الدستوري، وأن الدولة ملتزمة بتوفير كل الضمانات اللازمة لسلامة هذا الحق وحمايته.

الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي نزاهة العملية الانتخابية مجلس الشيوخ الشيوخ

