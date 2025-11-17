نائب بالشيوخ: بيان الرئيس السيسي يعكس حرص الدولة على حماية أصوات الناخبين

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس الحرص الكامل للدولة على تنظيم انتخابات نزيهة تتيح لكل مواطن ممارسة حقه في اختيار ممثليه بكل شفافية وحرية.

وقال حافظ: "الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة محورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تتولى كل الإجراءات بدءًا من تسجيل الناخبين واعتماد المرشحين، مرورًا بمتابعة التصويت وإعلان النتائج، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح التي تحمي صوت كل مواطن".

وأضاف النائب: "الدولة تثبت من خلال هذا التوجه أن إرادة الشعب المصري فوق كل الاعتبارات، وأن المشاركة الشعبية هي الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية تخدم المواطنين وتعزز الاستقرار والتنمية في البلاد".

وتابع: "كعضو في مجلس الشيوخ أؤكد أن دعم الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملها يأتي في إطار تعزيز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، وضمان أن تكون الانتخابات معبرة عن تطلعات الشعب، دون أي تدخل أو تأثير خارجي".

واختتم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي ممارسة فعلية لحقهم الدستوري، وأن الدولة ملتزمة بتوفير كل الضمانات اللازمة لسلامة هذا الحق وحمايته.