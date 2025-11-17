الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة يدشن معمودية في عيد مارجرجس

دشن نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها معمودية بكنيسة القديس العظيم مارجرجس بشرق حلوان بحضور كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة، وخدامها، وشعبها.

تدشين معمودية

وتم التدشين في تذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني باللد بفلسطين، وسط فرحة الحضور.

وكان يوماً مهيباً، وحضوراً كثيفاً من شعب الكنيسة والإيبارشية علي حد سواء.

وفي سياق آخر ، احتفلت لجنة إعداد الخدام، بتخرج دفعة جديدة من (إعداد الخدام) الدفعة الـ ٢٢ بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

وألقى الأنبا ميخائيل كلمة روحية متأملاً في (٢كو٦: ٣) "وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِئَلاَّ تُلاَمَ الْخِدْمَةُ".

والجدير بالذكر أن نيافته قام بتسليم شهادات التخرج لعدد ٢٩٨ خادم وخادمه ممن اجتازوا امتحانات إعداد الخدام.