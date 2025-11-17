المحامين تعلن موعد سحب ملفات الترشح لنقابات المرحلة الأولى.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت نقابة المحامين، عن بدء سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، وذلك من خلال المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا، وحتى غلق باب الترشح يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، فيما عدا يوم الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى الآتي:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

كما تُعلن النقابة أن تقديم ملفات الترشح للمرحلة الأولى سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، عدا اليوم الأخير حيث يمتد العمل حتى 5:00 مساءً.

المستندات المطلوبة لتقديمها مع ملف الترشح

1 ـ صورة كارنيه النقابة لعام 2025.

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

3 ـ شهادة صادرة من إدارة التأديب تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام أو قرارات تأديبية من عدمه.

4 ـ شهادة سداد رسم القيد لعام 2025.

5 ـ صحيفة حالة جنائية موجّهة باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات.

6 ـ برنت تأمينات حديث من النقابة العامة.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات، وذلك على النحو التالي:

المرشح لمقعد النقيب: عن مدة 20 عامًا.

المرشح لمقعد الأعضاء: عن مدة 7 سنوات.

المرشح لمقعد الشباب: عن مدة 5 سنوات.

ثانيًا: إجراءات الكشف الطبي

يتسلّم المرشح خطابًا موجّهًا إلى مصلحة الطب الشرعي والكائنة بجوار محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم بالسيدة زينب.

ويبدأ إجراء الكشف الطبي اعتبارًا من غدًا، وفقًا للأعداد المحددة من قبل اللجنة، وذلك من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 5:00 عصرًا.

يتم سداد رسوم الكشف الطبي إلكترونيًا (بالفيزا) داخل مصلحة الطب الشرعي قبل الساعة 3:30 عصرًا وهو موعد غلق الخزينة، على أن يُرفق إيصال السداد بملف الترشح.

وسيتم إرسال الكشوف الطبية مباشرة إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها.

المستندات المطلوبة عند إجراء الكشف الطبي

صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.

صورة كارنيه النقابة لعام 2025 + الأصل للاطلاع.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

وسوف يعلن عن موعد بدء سحب الملفات للمرحلة الثانية على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين.