مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
أحمد حسن يكشف تطورات إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية تعزيز التعاون
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
أخبار البلد

المحامين تعلن موعد سحب ملفات الترشح لنقابات المرحلة الأولى.. اعرف المستندات المطلوبة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة المحامين، عن بدء سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، وذلك من خلال المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا، وحتى غلق باب الترشح يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، فيما عدا يوم الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى الآتي:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

كما تُعلن النقابة أن تقديم ملفات الترشح للمرحلة الأولى سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، عدا اليوم الأخير حيث يمتد العمل حتى 5:00 مساءً.

المستندات المطلوبة لتقديمها مع ملف الترشح

1 ـ صورة كارنيه النقابة لعام 2025.

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

3 ـ شهادة صادرة من إدارة التأديب تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام أو قرارات تأديبية من عدمه.

4 ـ شهادة سداد رسم القيد لعام 2025.

5 ـ صحيفة حالة جنائية موجّهة باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات.

6 ـ برنت تأمينات حديث من النقابة العامة.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات، وذلك على النحو التالي:

المرشح لمقعد النقيب: عن مدة 20 عامًا.

المرشح لمقعد الأعضاء: عن مدة 7 سنوات.

المرشح لمقعد الشباب: عن مدة 5 سنوات.

ثانيًا: إجراءات الكشف الطبي

يتسلّم المرشح خطابًا موجّهًا إلى مصلحة الطب الشرعي والكائنة بجوار محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم بالسيدة زينب.

ويبدأ إجراء الكشف الطبي اعتبارًا من غدًا، وفقًا للأعداد المحددة من قبل اللجنة، وذلك من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 5:00 عصرًا.

يتم سداد رسوم الكشف الطبي إلكترونيًا (بالفيزا) داخل مصلحة الطب الشرعي قبل الساعة 3:30 عصرًا وهو موعد غلق الخزينة، على أن يُرفق إيصال السداد بملف الترشح.

وسيتم إرسال الكشوف الطبية مباشرة إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها.

المستندات المطلوبة عند إجراء الكشف الطبي

صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.

صورة كارنيه النقابة لعام 2025 + الأصل للاطلاع.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

وسوف يعلن عن موعد بدء سحب الملفات للمرحلة الثانية على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين.

نقابة المحامين النقابات نقابة المحامين عن بدء سحب ملفات الترشح لانتخابات النادي النهري للمحامين بالمعادي

