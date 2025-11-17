قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدراوي: الرئيس استشعر غضب الشارع من الانتخابات ومصر رمانة الميزان في أزمات الشرق الأوسط

حسام بدراوي
حسام بدراوي
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد في قراراتها على ما يرد إليها من مؤسسات الدولة، معتبرًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بعد شعوره بوجود حالة من عدم الرضا الشعبي حول سير انتخابات مجلس النواب.

وقال بدراوي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بحاجة إلى تعزيز حرية التعبير والفصل الواضح بين السلطات، لافتًا إلى وجود تداخل في الأدوار يجعل البرلمان يستجيب لطلبات الدولة فور الحاجة. 

وأضاف أن التعددية السياسية والنقد البناء يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الدولة، مشيرًا إلى أهمية وجود قانون إجراءات جنائية يحمي المواطن في ظل الضغوط التي تشهدها المنطقة.

وتناول بدراوي الوضع الإقليمي، مؤكدًا أن موقف مصر من أزمة غزة «شجاع وواضح»، ومعلنًا دعمه الكامل للرئيس السيسي في إدارة الملفات المحيطة بالدولة. وشدد على أن مصر تمثل «رمانة الميزان» في الشرق الأوسط، وأنها القوة الوحيدة القادرة على مواجهة إسرائيل في المنطقة. 

كما حذر من محاولات إشعال الفتنة بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن التعاون المصري السعودي هو «السد الأساسي» أمام أي مخطط إسرائيلي.

وفي حديثه عن قمة شرم الشيخ للسلام، قال بدراوي إن نجاح القمة كان يتطلب حضور حماس وإسرائيل، رغم الإشادة بالمشاركة الواسعة من قادة العالم. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما تزال اللاعب الأكثر تأثيرًا على الساحة الدولية.

وتطرق إلى دور اللوبي الصهيوني في الملف الفلسطيني، معربًا عن أمله في أن تدعم واشنطن قرار إقامة الدولة الفلسطينية داخل مجلس الأمن، لكنه حذر من أن أي رئيس أمريكي يدعم هذا التوجه قد يواجه معارضة شديدة من هذا اللوبي.

وأكد المفكر السياسي استمرار الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ولأهالي غزة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على جهوده في هذا الملف.

وبشأن الاقتصاد، أشار بدراوي إلى أن العقارات تظل استثمارًا جيدًا، لكنه لا يقود إلى التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن المنظومة الضريبية تشهد تحسينات ملحوظة، ومتمنيًا استمرار الاستقرار التشريعي دون تغييرات مرتبطة بتبديل الوزراء.

حسام بدراوي الانتخابات السيسي الشارع المصري صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية: طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 28 مليار جنيه

ياسر عبدالحليم

رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر يتفقد المشروعات الخدمية والسكنية بالمدينة

الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو

التميز مستمر.. الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو للعام الرابع على التوالي

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد