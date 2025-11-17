بدراوي: الرئيس استشعر غضب الشارع من الانتخابات ومصر رمانة الميزان في أزمات الشرق الأوسط

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد في قراراتها على ما يرد إليها من مؤسسات الدولة، معتبرًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بعد شعوره بوجود حالة من عدم الرضا الشعبي حول سير انتخابات مجلس النواب.

وقال بدراوي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بحاجة إلى تعزيز حرية التعبير والفصل الواضح بين السلطات، لافتًا إلى وجود تداخل في الأدوار يجعل البرلمان يستجيب لطلبات الدولة فور الحاجة.

وأضاف أن التعددية السياسية والنقد البناء يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الدولة، مشيرًا إلى أهمية وجود قانون إجراءات جنائية يحمي المواطن في ظل الضغوط التي تشهدها المنطقة.

وتناول بدراوي الوضع الإقليمي، مؤكدًا أن موقف مصر من أزمة غزة «شجاع وواضح»، ومعلنًا دعمه الكامل للرئيس السيسي في إدارة الملفات المحيطة بالدولة. وشدد على أن مصر تمثل «رمانة الميزان» في الشرق الأوسط، وأنها القوة الوحيدة القادرة على مواجهة إسرائيل في المنطقة.

كما حذر من محاولات إشعال الفتنة بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن التعاون المصري السعودي هو «السد الأساسي» أمام أي مخطط إسرائيلي.

وفي حديثه عن قمة شرم الشيخ للسلام، قال بدراوي إن نجاح القمة كان يتطلب حضور حماس وإسرائيل، رغم الإشادة بالمشاركة الواسعة من قادة العالم. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما تزال اللاعب الأكثر تأثيرًا على الساحة الدولية.

وتطرق إلى دور اللوبي الصهيوني في الملف الفلسطيني، معربًا عن أمله في أن تدعم واشنطن قرار إقامة الدولة الفلسطينية داخل مجلس الأمن، لكنه حذر من أن أي رئيس أمريكي يدعم هذا التوجه قد يواجه معارضة شديدة من هذا اللوبي.

وأكد المفكر السياسي استمرار الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ولأهالي غزة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على جهوده في هذا الملف.

وبشأن الاقتصاد، أشار بدراوي إلى أن العقارات تظل استثمارًا جيدًا، لكنه لا يقود إلى التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن المنظومة الضريبية تشهد تحسينات ملحوظة، ومتمنيًا استمرار الاستقرار التشريعي دون تغييرات مرتبطة بتبديل الوزراء.