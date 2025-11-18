قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
انطلاق مشروع دوري المدارس لكرة القدم المؤهل لبطولة شمال أفريقيا بالإسكندرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات مشروع دوري المدارس لكرة القدم لتلاميذ وتلميذات المدارس المؤهل لبطولة شمال أفريقيا للعام الدراسي 2025 – 2026.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

و تنفذ الوزارة المشروع من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.


وتقام فعاليات المرحلة النهائية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية.

يشارك في المرحلة الختامية 8 فرق للبنين و 8 فرق للبنات، بإجمالي 320 مشاركًا، بالإضافة إلى فرق الإشراف والمتابعة من وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.


ويُذكر أن المرحلة التمهيدية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم داخل المدارس شهدت مشاركة نحو 20 ألف تلميذ وتلميذة.

تتضمن المنافسات إقامة لقاء مجمع بين المحافظات المشاركة بطريقة الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة، ثم إلى المباراة النهائية.


يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع المدرسي، وتوسيع قاعدة الممارسة لما لها من دور بارز في بناء شخصية التلميذ الإيجابية وتنمية مهاراته البدنية والذهنية.

