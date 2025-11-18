انطلاق مشروع دوري المدارس لكرة القدم المؤهل لبطولة شمال أفريقيا بالإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات مشروع دوري المدارس لكرة القدم لتلاميذ وتلميذات المدارس المؤهل لبطولة شمال أفريقيا للعام الدراسي 2025 – 2026.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

و تنفذ الوزارة المشروع من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.



وتقام فعاليات المرحلة النهائية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية.

يشارك في المرحلة الختامية 8 فرق للبنين و 8 فرق للبنات، بإجمالي 320 مشاركًا، بالإضافة إلى فرق الإشراف والمتابعة من وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.



ويُذكر أن المرحلة التمهيدية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم داخل المدارس شهدت مشاركة نحو 20 ألف تلميذ وتلميذة.

تتضمن المنافسات إقامة لقاء مجمع بين المحافظات المشاركة بطريقة الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة، ثم إلى المباراة النهائية.



يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع المدرسي، وتوسيع قاعدة الممارسة لما لها من دور بارز في بناء شخصية التلميذ الإيجابية وتنمية مهاراته البدنية والذهنية.