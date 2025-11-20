قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار عاجل بشأن صاحب الشقة المسؤول عن ليلة الرعب بفيصل

المتهم
المتهم
ندى سويفى

أمرت النيابة المختصة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في قفز زوجة صديقه من الطابق الرابع وأيضا التعدي بالضرب على صديقه بعد اكتشافه سرقة متعلقات من شقته بمنطقة فيصل

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة المتوفاة وبيان سبب وتوقيت الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وشهدت منطقة فيصل بالهرم جريمة مزدوجة قام فيها مسجل خطر باحتجاز صديقه بعدما اكتشف قيامه بسرقة بعض المتعلقات من منزله وعندما حضرت زوجة المحتجز لإنقاذه انتابها الخوف من المتهم وقفزت من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة. 

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحريات مباحث الجيزة بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة فيصل بسقوط سيدة من الطابق الرابع غارقة في دماءها على الأرض وهروب صاحب الشقة التي سقطت من شرفتها، فور إخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة ثلاثينية أسفل عقار بآخر شارع فيصل دائرة قسم شرطة الهرم وعندما ذكر الأهالي أنها قفزت من شرفة شقة بالطابق الرابع صعد رجال الشرطة إلى الشقة المذكورة للإجراء الفحص والمعاينة وكانت المفاجأة بالعثور على شخص آخر مقيد ومصاب بعدة إصابات نتيجة التعدي عليه بالضرب المبرح وتبين عدم وجود صاحب الشقة. 

التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أسفرت عن امتلاك مسجل خطر للشقة وأن المصاب صديقه والسيدة المتوفة زوجة الصديق المصاب. 

وأضافت تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم أن المسجل اكتشف قيام صديقه بسرقة بعض المتعلقات من شقته "مروحة وصاروخ كهرباء" فاستدرجه إلى شقته وعندما وصل قام بتقييده والتعدي عليه بالضرب فاتصل المصاب بزوجته لإحضار المسروقات لمنزل صديقه وعندما وصلت الزوجة وشاهدت حالة زوجها والإصابات التي لحقت به إضافة إلى اغلاق صاحب الشقة الباب بالمفتاح ورفضه خروج كليهما فانتابها الخوف وقفزت من شرفة الشقة لتسقط جثة هامدة على الأرض. 

تم نقل جثة السيدة والمصاب إلى المستشفى بينما انطلقت قوة أمنية ترأسها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بحثا عن المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجته اعترف بارتكاب الواقعة وضرب صديقه لإعادة المسروقات ونفى صلته بوفاة الزوجة مؤكدا أنها من هرعت ناحية الشرفة وألقت بنفسها. 

تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.  

فيصل ليلة الرعب بفيصل حبس مسجل خطر قفز زوجة صديقه الطب الشرعي

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
