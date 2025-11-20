قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

«تنمية المشروعات» يتعاون مع «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» لتنفيذ دورات تدريبية تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة

باسل رحمي
باسل رحمي
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة وعلى رأسها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتنفيذ العديد من التدريبات التي تؤهل ذوي الهمم لاقتحام العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز قدراتهم في إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، ومن ثم المساهمة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة. مما يدعمهم في الاندماج المجتمعي و المشاركة الاقتصادية 

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في برنامج "استثمر في نفسك" الذي ترعاه  السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية والذي يتولى تنفيذه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم حيث يستهدف البرنامج في أحد محاوره ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير مهاراتهم الريادية وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر ودمجهم مجتمعيا ومن المخطط أن يتم تنفيذه في عشر محافظات كمرحلة أولى. 

وأشاد رحمي بجهود الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعاونها المستمر مع الجهاز لتنفيذ أنشطة مختلفة تدعم ذوي الهمم لتشجيعهم على بدء مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم.

وأضاف رحمي أن الجهاز نفذ بالتعاون مع المجلس دورات تدريبية في محافظة سوهاج استهدفت تدريب 35 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل الحر وريادة الأعمال وهم من (طلاب السنة النهاية بمدرسة الأمل للصم ومركز رؤية وجمعية تواصل والصعيدي وبعض مؤسسات المجتمع المدني)، وذلك من خلال مجموعة من الورش التدريبية التي تشمل: التعرف على الشخصية الريادية، مفهوم وأبعاد العمل الحر، تحديد فكرة المشروع، مهارات التسويق، إعداد قائمة بالأفكار الريادية، واختيار الفكرة الأنسب لبدء مشروع خاص، مشيرا إلى أن التدريب قد تم تنفيذه أيضا في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يتعاون أيضا مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ برنامج تدريبي خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر الجاري، في محافظات مطروح وأسوان والوادي الجديد لتعريف المتدربين على المهارات والقدرات الريادية وتحديد فكرة المشروع ومساعدتهم على إعداد خطة عمل المشروع والتسويق الإلكتروني للمنتجات.

وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في تقديم هذه الدورات التدريبية من خلال فروعه بكافة المحافظات وذلك ضمن خطة عمله لنشر فكر العمل الحر بين المواطنين باعتباره أحد أدوات توفير فرص عمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب المشروعات أو العاملين فيها.

فرص عمل تحسين مستويات

