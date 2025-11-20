خالد الغندور: الجزيري هو الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام زيسكو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن هوية قائد خط الهجوم في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المواجهات القادمة، وعلى رأسها مباراة زيسكو الزامبي.

وأكد الغندور أن المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هو الأقرب لقيادة خط هجوم الفريق، بدءًا من مواجهة زيسكو، بعد ظهوره بمستوى قوي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين الجزيري وكل من الفلسطيني عدي الدباغ وعمرو ناصر وناصر منسي، إلا أن المؤشرات الحالية تصب في صالح المهاجم التونسي.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً.