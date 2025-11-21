طريقة عمل اللاتيه في البيت بطعم الكافيهات

في ظل بحث الكثيرين عن بدائل منزلية لمشروبات القهوة المكلفة خارج المنزل، نستعرض أسهل طريقة لتحضير اللاتيه في دقائق قليلة وبمكونات بسيطة تمنح نفس نكهة الكافيهات.



وبحسب خبراء تحضير القهوة، يعتمد اللاتيه على شوت إسبرسو مركز ممزوج بالحليب الساخن مع طبقة خفيفة من الرغوة، ما يجعله من أكثر المشروبات الدافئة طلبًا خلال فصل الشتاء.

المكونات:

كوب حليب كامل الدسم

شوت إسبرسو جاهز أو 2 ملعقة قهوة سريعة مذابة في ربع كوب ماء مغلي

سكر حسب الرغبة

رشة فانيليا أو قرفة للتقديم

طريقة التحضير: يُحضَّر شوت القهوة أولًا ثم يُسخَّن الحليب دون أن يصل للغليان، مع خفقه لصنع رغوة خفيفة. بعدها تُصب القهوة في الكوب ويُضاف السكر، ثم يُسكب الحليب تدريجيًا ويُزين الوجه بالرغوة مع رشة قرفة أو كاكاو.

ويُعد اللاتيه واحدًا من أكثر المشروبات التي تمنح الشعور بالدفء والطاقة، ويمكن تحضيره في المنزل خلال دقائق دون الحاجة لأجهزة احترافية.