أصغر لاعبة كرة قدم تتألق في ملاعب دوري المدارس

كرّمت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة الرياضة المدرسية، الطفلة الموهوبة ندى أحمد نجيب الطالبة بمدرسة الفيروز بحي النور بشرم الشيخ بعد تألقها اللافت خلال بطولة دوري المدارس المؤهلة لبطولة مدارس شمال أفريقيا ، حيث شاركت محافظة جنوب سيناء بفريقين للبنين والبنات، ضمّا ٣٢ لاعبًا ولاعبة قدّموا مستوى مميزًا في مختلف المنافسات.

وجاء التكريم تحت رعاية عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وبإشراف وليد جعفر، الموجّه العام للتربية الرياضية، و حنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية ، تقديرًا للجهود المبذولة في رعاية المواهب الرياضية داخل المدارس.

وتولّى تدريب الفرق كلٌّا من محمود عمر يحيى النجار، مدرب فريق البنين، و إيمان إبراهيم محمد عوض الله، مدربة فريق البنات، حيث أسهما في إعداد اللاعبين وإبراز موهبة أصغر لاعبة نجحت في خطف الأنظار وأثبتت جدارتها .



