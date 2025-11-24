تواجد مكثف للأجهزة الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب ببورسعيد

أكدت شيماء رشاد، مراسلة "إكسترا نيوز"، من محافظة بورسعيد، انطلاق اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تتابع سير العملية الانتخابية من أمام معهد الشيخ محمد عابد بنطاق حي المناخ.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن اللجان فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا تحت إشراف قضائي كامل، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن لتأمين دخول وخروج الناخبين، وتبلغ الكتلة التصويتية في محافظة بورسعيد نحو 544 ألف ناخب وناخبة موزعين بين مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ما يعكس أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأضافت أن المحافظة تضم دائرتين انتخابيتين مخصصًا لهما مقعدان بنظام الفردي؛ إذ يتنافس 11 مرشحًا في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بورفؤاد أول، بينما يخوض 9 مرشحين المنافسة في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الزهور، كما تشارك بورسعيد ضمن قطاع شرق الدلتا في نظام القوائم، والذي يضم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء محب حبشي، تتابع على مدار الساعة جهود المتابعة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء وبمدينة بورفؤاد لحل أيّ مشكلات قد تظهر خلال اليوم الانتخابي.



