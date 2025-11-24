الشباب والسيدات يتصدرون المشهد.. إقبال كثيف من الناخبين بلجنة الملك فهد

​شهدت لجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر، إقبالاً ملحوظاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع انطلاق أول أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة.

​وتصدرت السيدات والشباب المشهد الانتخابي أمام اللجنة، حيث حرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى للمشاركة بفعالية في الاستحقاق الدستوري، واصطفوا في طوابير منظمة بانتظار دورهم في التصويت.

​وعلى الجانب التنظيمي، شهد محيط المدرسة تواجداً أمنياً مكثفاً، حيث قامت قوات الأمن بتأمين المقر وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنع التكدس، مما ساهم في توفير أجواء هادئة وآمنة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

المرحلة الثانية

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.