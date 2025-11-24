قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حضور مكثف.. ائتلاف نزاهة يكشف عن تفاصيل الساعات الأولى بعد فتح اللجان الانتخابية

ممثلو نزاهة خلال رصد ومتابعة عملية التصويت
ممثلو نزاهة خلال رصد ومتابعة عملية التصويت
الديب أبوعلي

استأنفت البعثة الدولية لـ "ائتلاف نزاهة" صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، حيث انتشر المتابعون الدوليون في 10 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وأكدت متابعو البعثة الدولية انتظام فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا، ولاحظوا وجود إقبال كثيف من المواطنين منذ الدقائق الأولى لفتح باب التصويت، حيث ظهرت كثافة تصويتية وطوابير للمواطنين أمام عدد من اللجان.

ورصد أعضاء ائتلاف نزاهة، وجود استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين، حيث تتوافر مظلات لوقاية الناخبين من حرارة الشمس أمام اللجان، مع توفير كراسي لكبار السن، ومساعدة ذوي الهمم في الوصول للجنة الاقتراع.

وشاهد أعضاء البعثة الدولية، وجود لوحات إرشادية لتعريف الناخب بكيفية الإدلاء بصوته بشكل صحيح، مع توافر بطاقات الاقتراع المختومة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وغلق صناديق الاقتراع الشفافة بالأقفال البلاستيكية، وتواجد الساتر لضمان سرية التصويت، بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات.

وأشاد أعضاء البعثة الدولية، باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، حيث لا توجد أي لافتات أو ملصقات الدعائية من أمام المدارس التي تجري بها عملية التصويت، الأمر الذي يعكس مشهدًا مختلفًا عن المرحلة الأولى للانتخابات التي شهدت العديد من المخالفات في الدعاية الانتخابية.

وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان، بالإضافة لتلقي أي شكاوى من الناخبين، ويؤكد "ائتلاف نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة.

وقامت البعثة بزيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، وتستهدف زيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

الجدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

ائتلاف نزاهة انتخابات مجلس النواب المصري انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المصري مجلس النواب محافظات المرحلة الثانية مؤسسة ماعت مؤسسة إليزكا للإغاثة منتدى جالس الدولي منظمة التحالف الدولي منظمة إيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

الاب اندراوس فوزي مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية

ليك حرية الاختيار .. مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية أوائل المشاركين في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس النواب

توثيق جديد يكشف أسرار مقابر ملوك مصر بالأقصر عبر أحدث تقنيات التصوير العلمي

توثيق جديد يكشف أسرار مقابر ملوك مصر بالأقصر عبر أحدث تقنيات التصوير العلمي

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد