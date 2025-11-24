لصوص أسقطهم الطمع.. كواليس سرقة شقة عريس على مدار 3 أيام في كومبوند بأكتوبر

نشر شاب مقطع فيديو مدته 20 ثانية على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن مطاردة شخصين وسط صرخات بكلمة "حرامي" وأرفق الشاب مقطع الفيديو بأكثر من 40 صورة للشخصين في مقطع الفيديو شارحا أنهما لصين سرقا شقته وأثاثها على مدار 3 أيام مستغلين غيابه عن المنزل رفقة والدته المريضة.

وروى صاحب المنشور ويدعى "كيرو نعيم" تفاصيل اكتشاف سرقة شقته وقال:"أصعب لحظة في حياتي للأسف عشتها الأيام اللي فاتت.. أنا ساكن في كمبوند دجله بالمز أكتوبر، اكتشفت إن شقتي اتسرقت، والصدمة إن اللي سرقوا نطّوا من بلكونة الدور الخامس، وخرجو من الباب المصفح بدون كسر لأنهم لقوا نسخة من مفتاح الشقة داخل الشقه في الدولاب وفضلوا 3 أيام يدخلوا ويخرجوا وينزلوا حرفيا كل الحاجة والأجهزه جديدة ونفضوا الشقا وهي شقتي شقه عريس كله جديد في جديد وأنا كنت في المستشفى مع والدتي مريضه بتعمل عملية ومجتش بقالي أسبوعين وربنا أراد اني أجي بعد 3 أيام من السرقة وهم بيسرقو كل يوم.

وأضاف صاحب الشقة: "عملت محضر ورجعت من القسم 7 صباحا ورجعت أبيت في الشقة لحد مالناس تفتح عشان أغير الكالون، وللأسف اتكرر المشهد الأصعب سمعت صوت مفتاح بيفتح الباب، وطلعوا معاهم سلاح للتأمين وهما مش عارفين إني جوه، أول ما سمعوا صوتي جريوا وجريت وراهم زي ما هتشوفوا في الفيديو.

وتابع: الموضوع كان صعبا ومرهقا نفسيًا، ومش عارف لو كان معايا مراتي وبنتي كان حصل ايه او لو مكنوش سمعو صوتي كانو قتلوني بس الحمد لله إني بخير، ويا ريت اللي يشوف الفيديو أو عنده أي معلومة مايبخلش عليّ والي يدلني عليهم ليه مكافأة .. ربنا يحفظ الجميع."

منشن لوزارة الداخلية وساعدوني .. واعملو شير كثير

وفي تصريحات صحفية قال كيرو نعيم أن المسروقات شملت أجهزة كهربائية من بينها مراوح وشاشة 35 بوصة وفلتر مياه، وطقم ذهب وعطور وملابس، فضلًا عن 1200 دولار وأنه حرر محضر برقم 7710 جنح قسم شرطة أكتوبر ثالث وفي انتظار نتيجة البحث التحقيقات.