اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
حوادث

لصوص أسقطهم الطمع.. كواليس سرقة شقة عريس على مدار 3 أيام في كومبوند بأكتوبر

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

نشر شاب مقطع فيديو مدته 20 ثانية على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن مطاردة شخصين وسط صرخات بكلمة "حرامي" وأرفق الشاب مقطع الفيديو بأكثر من 40 صورة للشخصين في مقطع الفيديو شارحا أنهما  لصين سرقا شقته وأثاثها على مدار 3 أيام مستغلين غيابه عن المنزل رفقة والدته المريضة. 

وروى صاحب المنشور ويدعى "كيرو نعيم" تفاصيل اكتشاف سرقة شقته وقال:"أصعب لحظة في حياتي للأسف عشتها الأيام اللي فاتت.. أنا ساكن في كمبوند دجله بالمز أكتوبر، اكتشفت إن شقتي اتسرقت، والصدمة إن اللي سرقوا نطّوا من بلكونة الدور الخامس، وخرجو من الباب المصفح بدون كسر لأنهم  لقوا نسخة من مفتاح الشقة داخل الشقه في الدولاب وفضلوا 3 أيام يدخلوا ويخرجوا وينزلوا حرفيا كل الحاجة والأجهزه جديدة ونفضوا الشقا وهي شقتي شقه عريس كله جديد في جديد وأنا كنت في المستشفى مع والدتي مريضه بتعمل عملية ومجتش بقالي أسبوعين وربنا أراد اني أجي بعد 3 أيام من السرقة وهم بيسرقو كل يوم.

وأضاف صاحب الشقة: "عملت محضر ورجعت من القسم 7 صباحا ورجعت أبيت في الشقة لحد مالناس تفتح عشان أغير الكالون، وللأسف اتكرر المشهد الأصعب سمعت صوت مفتاح بيفتح الباب، وطلعوا معاهم سلاح للتأمين وهما مش عارفين إني جوه، أول ما سمعوا صوتي جريوا وجريت وراهم زي ما هتشوفوا في الفيديو.

وتابع: الموضوع كان صعبا ومرهقا نفسيًا، ومش عارف لو كان معايا مراتي وبنتي كان حصل ايه او لو مكنوش سمعو صوتي كانو قتلوني بس الحمد لله إني بخير، ويا ريت اللي يشوف الفيديو أو عنده أي معلومة مايبخلش عليّ والي يدلني عليهم ليه مكافأة .. ربنا يحفظ الجميع."

منشن لوزارة الداخلية وساعدوني .. واعملو شير كثير

وفي تصريحات صحفية قال كيرو نعيم أن المسروقات شملت أجهزة كهربائية من بينها مراوح وشاشة 35 بوصة وفلتر مياه، وطقم ذهب وعطور وملابس، فضلًا عن 1200 دولار وأنه حرر محضر برقم 7710 جنح قسم شرطة أكتوبر ثالث وفي انتظار نتيجة البحث التحقيقات. 

جريمة ومطادرة سرقة سرقة شقة عريس أكتوبر كومبوند مقطع فيديو

