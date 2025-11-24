انطلاق دورتين تدريبيتين في البحر الأحمر حول الأمن السيبراني ولغة الإشارة لتعزيز كفاءة الموظفين

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورتين التدريبيتين «الأمن السيبراني» و «تعلم لغه الاشاره والتواصل مع ذوى الهم» ، التي تنظمها إدارة التدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر ، بمشاركة عدد كبير من موظفي الديوان العام ومجالس المدن والمديريات المختلفة.

يحاضر في دورة الامن السيبراني الاستاذ مدحت عبد المسيح شحاته اخصائي اول تكنولوجيا تعليم بمديرية التربية والتعليم بالبحرالأحمر ، فيما تتولى الأستاذة رشا صالح راغب ، معلم اول تربيه خاصه ومدرب لغه الاشاره معتمد من الاكاديميه المهنيه للمعلمين، تدريب المشاركين في دورة تعلم لغه الاشاره والتواصل مع ذوى الهم .

و من جانبها أكدت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب، أهمية هذه الدورات في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى دورها في تعزيز التواصل الفعّال والعمل الجماعي وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على المجتمع؛ كما أوضحت أن الهدف من هذه الدورات هو توسيع المعرفة وتعميق الفهم بأهمية الإبداع في الجهاز الإداري واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة .

وتهدف دورة الأمن السيبراني إلى تمكين المشاركين من تطبيق تلك المبادئ الأمنية في حياتهم اليومية وفي مؤسساتهم، مما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة من التهديدات المتزايدة.

وتستمر فعاليات الدورتين التدريبيتين «الأمن السيبراني » و « تعلم لغه الاشاره والتواصل مع ذوى الهم » خلال الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر الجاري .