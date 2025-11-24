إعلام الداخلة بالوادي الجديد يناقش أهمية التسويق الإلكتروني في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، حلقة نقاشية موسعة تحت عنوان " التسويق الألكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، حاضر فيها مدير عام المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة المهندس منصور عبد الوهاب ، وحضرها عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قرى مركز الداخلة خصوصا من السيدات اللاتي يمارسن المشروعات اليدوية الصغيرة والمتوسطة.

أعقب الحلقة النقاشية زيارات ميدانية لعدد من معارض منتجات الصناعات اليدوية الصغيرة بقرى مركز الداخلة والتي تعتمد في صناعاتها على الخامات البيئية التي تتميز وتشتهر بها محافظة الوادي الجديد ، وتجد هذه المنتجات إقبالا كبيرا في المعارض الكبرى داخل مصر وخارجها .

إستهدفت الحلقة النقاشية والزيارات الميدانية رفع الوعي بأهمية التسويق الأليكتروني للأعمال الصغيرة والمتوسطة كونه يشكل فرصة ذهبية لهذه الأعمال للنمو والتوسع والوصول إلى جمهور أوسع وليس مجرد رفاهية .

وقال المهندس منصور عبد الوهاب أن ثمة اعتقادا لدى البعض أنه يصعب الربط بين ثورة التحول الرقمي الراهنة ونجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأنه قد يبدو من الصعب على أصحاب هذه الأعمال الاستفادة من مميزات التحول الرقمي ، مؤكدا أن هذا الإعتقاد خاطئ ومردود عليه فاستخدام الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي المنتشرة على نطاق واسع يمكن أن يخدم عملية الترويج لكافة السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة ويساهم في التعريف بالمنتج على نطاق أوسع وأكثر فاعلية من أساليب التسويق التقليدية ، مشيرا إلى أن تقليص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التسويق للمنتجات بدعوى أنه رفاهية وليس ضرورة ، يشكل خسارة كبيرة لأصحاب المشروعات على الأقل لجهة إستمرار التواصل مع العملاء وتعزيز التواجد في الأسواق .

وأوضح أن التسويق الأليكتروني هو عملية إستخدام الإنترنت عبر المنصات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة للترويج للمنتجات والخدمات بهدف الوصول إلى العملاء المحتملين وتحقيق مبيعات أكثر .

وأشار إلى أن للتسويق الأليكتروني مزايا عديدة أبرزها القدرة على الوصول إلى العملاء بشكل أسرع وأقل تكلفة والوصول إلى جماهير أوسع فضلا عن زيادة المبيعات ، لافتا إلى أن أفضل طريقة لتسويق منتجات صغيرة هي الإعتماد على التسويق الأليكتروني خصوصا من خلال وسائل التواصل الأليكتروني .

وذكر منصور عبد الوهاب أنه على الرغم من أهمية التسويق الأليكتروني في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلا أن ثمة تحديات تواجه هذا الأمر أهمها حاجة العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المهارات الرقمية اللازمة لإدارة أعمالهم وتسويق منتجاتهم بشكل فعال ، بالإضافة إلى عدم مقدرة الجميع إلى الوصول إلى الإنترنت ، فضلا عن المنافسة الشديدة في السوق الرقمي من قبل الشركات الكبيرة .

وإختتم عبد الوهاب حديثه بالتأكيد مجددا على أن التحول الرقمي يمثل فرصة ذهبية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر للنمو والتوسع والمنافسة بكفاءة في الأسواق .

وكانت المناقشة خلال الحلقة والزيارات الميدانية واللقاءات بأصحاب المشروعات الصغيرة قد توصلت لعدد من التوصيات أبرزها الإهتمام بإعداد دورات تدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك متناهية الصغر لتدريبهم على مهارات التسويق الأليكتروني ، بالإضافة للاستثمار في محتوى التسويق الأليكتروني بالتركيز على تصميم صور وفيديوهات أليكترونية تبرز جماليات منتجات الأشغال اليدوية والحرفية ، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه صغار المصنعين والحرفيين خصوصا وأن المنتج المصري قادر على المنافسة في الأسواق العالمية ، كما طالب البعض من أصحاب هذه المشروعات بإنشاء موقع أليكتروني على غرار " انستجرام " لعرض المشاريع الصغيرة ومنتجاتها.

أدار اللقاء محسن محمد مدير مجمع اعلام الداخلة في حضور ومشاركة مروة محمد الاعلامية بالمجمع.