الشباب يقودون المشاركة في لجان دار السلام بانتخابات مجلس النواب 2025

شهدت لجان الاقتراع في مجمع المدارس بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، حضورًا لافتًا من فئة الشباب في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأظهر الشباب حرصًا كبيرًا على التواجد في الطوابير منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا، مؤكدين على مسؤوليتهم في المشاركة السياسية والمساهمة في صناعة القرار الوطني.

ولوحظت حركة نشطة بين الشباب، مع التزامهم بالإجراءات التنظيمية والأمنية المعمول بها لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وقال بعض الشباب الناخبين إن مشاركتهم تأتي لدعم المرشحين الذين يمثلون توجهاتهم السياسية ويحققون تطلعات الجيل الجديد، مؤكدين أن الانتخابات فرصة لتعزيز صوت الشباب في مجلس النواب والمشاركة الفعلية في رسم مستقبل البلاد.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وسط استعدادات مشددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء، فيما من المقرر إعلان نتائج المرحلة الثانية رسميًا في الثاني من ديسمبر المقبل، يليها فتح باب الطعون على النتائج.