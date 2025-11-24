قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
توك شو

تعرف علي سير العملية الانتخابية بكفر الشيخ والسويس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
عبد الخالق صلاح

قال رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، أنه لم يتم رصد أي مخالفات وتم الدفع بالسادة المستشارين لتدارك الازدحام امام احد اللجان الفرعيه في المحافظه وفي المجمل لا يوجد اي مخالفات او مشكله تواجه سير العمليه الانتخابيه. 

ومن جانبه قال رئيس لجنة محافظة السويس، أن هناك شكاوى من المرشحين لعدم وجود مندوبين لهم في اللجان الفرعية إلا ان سير العملية الانتخابيه كان بانتظام.

أوضح رئيس لجنة السويس، أنه تم الاعتداء على احدى المرشحات وتم تحرير محضر في النيابة.

ومن جانبه كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موقف الهيئة من الشكاوى الواردة إليها من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال القاضي عماد عبد الحميد، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمحافظة الدقهلية، إنه تم فتح أغلب اللجان في تمام التاسعة صباحا ما عدا عدد قليل من اللجان يقدر بحوالي 6 لجان تم فتحها بعد التاسعة بدقائق معدودة.

وأشار إلى أنه تلاحظ وجود تكدس من الناخبين في عدد من اللجان في دوائر: طلخا وبلقاس ومركز المنصورة، وتم دعم هذه اللجان بعدد من الأعضاء الاحتياطيين ولم يرد إلينا تجاوزات في العملية الانتخابية.

وذكر أنه ورد إلينا من اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز دكرنس، بأن نيرمين عبد المحسن، موظفة باللجنة الفرعية رقم 55 بمركز دكرنس، سقطت عليها مروحة حائط على رأسها وتم نقلها إلى المستشفى.

كما ورد من اللجنة العامة السادسة بمنية النصر، بأن السيدة عبير السيد محمد، قد فقدت الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى العام بميت سلسيل، وهي الآن بخير.

كفر الشيخ محافظة السويس لجنة الانتخابات

