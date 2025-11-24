محافظ دمياط يؤكد انضباط جميع اللجان على مستوى المحافظة

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، غلق لجان الاقتراع فى أول أيام انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال ترؤسه لغرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة

وأكد " محافظ دمياط " أن اليوم الأول من الانتخابات شهد إقبال من الناخبين للادلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام، لافتًا إلى أنه تم متابعة عملية التصويت على مدار اليوم والتى شهدت انضباطاً بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

هذا وقد كانت أعلنت محافظة دمياط عن إتمام كافة الاستعدادات لانطلاق الانتخابات بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية، حيث تم تجهيز عدد ١٣٧ مركز انتخابى و عدد ١٧٩ لجنة فرعية لاستقبال نحو ١١٥٥٨٥٤ ناخب وناخبة