قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تُكثف جهودها لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استكمال جهودها الوطنية، ضمن الحملة القومية المكثفة للتوعية بضرورة الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك في إطار مشروع "التصدي لتغيرات المناخ من خلال التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتأتي هذه الحملة كجزء أساسي من الخطة الوطنية لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية، والتي تستهدف تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة"، وحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

وأطلقت الحملة ورشتي عمل مكبرتين بمحافظتي اسيوط والبحيرة، بحضور الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلي الهيئة والجهات والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ممثلي هيئة سلامة الغذاء والمجلس القومي للمرأة.

واستعرض رئيس الهيئة خطورة مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكداً أن سوء الاستخدام يؤدي إلى فقدان فاعلية الأدوية ويهدد منظومة الصحة العامة بأكملها، مشددا  على أن مواجهة هذه الظاهرة هي مسؤولية مشتركة، وأن "الطبيب والمربي شريكان أساسيان في الحفاظ على قوة الدواء وحماية صحة الحيوان والإنسان".

وأشار إلى أن الحملة تستهدف توصيل الرسائل العلمية بلغة واضحة للمربين والأطباء لضمان تطبيق الممارسات السليمة، مؤكداً أن التعامل الرشيد مع المضادات لم يعد خياراً بل ضرورة.

وأكد الأقنص استمرار أنشطة الحملة في عدد من المحافظات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المستهدفين، كما دعا جميع المربين للالتزام بالتوجيهات البيطرية والتعامل المسؤول.

وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ورش عمل ميدانية وإرشادية لتعريف المربين بأسس الاستخدام الصحيح والوقاية لتقليل الاعتماد على العلاجات، كما تم عقد جلسات تدريبية متخصصة للأطباء البيطريين حول الأخطاء الشائعة، وآليات اختيار العلاج وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، وبدائل المضادات الحيوية، وطرق تحسين الأمان الحيوي.

الزراعة الثروة الحيوانية المضادات الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير للاقتراع بمنطقة مصر القديمة والمنيل.. صور

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

مركز المعلومات

معلومات الوزراء والقوميُّ للسكانِ يوقعان اتفاق تعاون لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد