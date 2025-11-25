استعدادا لانعقاد اللجنة العليا.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمطار القاهرة الدوليّ.

ويزور الدكتور سيفي غريب، مصر على رأس وفد رسمي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة، وحضر مراسم الاستقبال محمد جبران، وزير العمل.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، غدا، اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة؛ حيث ستتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد اجتماعات اللجنة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.

يشار إلى أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين مصر والجزائر، وهناك حرص من الجانبين على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وفي هذا الصدد عقدت 8 دورات سابقة ناجحة كان آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، حيث تم التوقيع خلال الدورة الثامنة للجنة العليا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.