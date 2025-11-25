قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطوير المواقع الثقافية بأسيوط ودراسة إنشاء دار للأوبرا بالمحافظة

جمال عاشور

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بديوان عام المحافظة، في زيارة تناولت متابعة أعمال التطوير والصيانة بالمنشآت الثقافية، وبحث آفاق تعزيز الحراك الفني والإبداعي بالمحافظة، إلى جانب مناقشة إنشاء دار للأوبرا بأسيوط لتكون منارة جديدة على خريطة الثقافة المصرية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات تكثيف الفعاليات الثقافية وبرامج اكتشاف وتنمية المواهب، واستثمار المنشآت الثقافية بالمحافظة على النحو الأمثل لخدمة أهالي أسيوط، بما يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ دور الصعيد كشريك رئيسي في الحركة الثقافية بمصر.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال اللقاء، سعادته بزيارة أسيوط، موجّهًا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، ومشيرًا إلى أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الفنية والإبداعية بما يتسق مع جهود الدولة لبناء الإنسان .

وأضاف وزير الثقافة أن التعاون مع محافظة أسيوط يمثل محورًا مهمًا في توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات والفعاليات الثقافية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الفنون والإبداع في محافظات الصعيد، وتطوير المنشآت الثقافية بما يتيح فرصًا أكبر لاكتشاف وتنمية المواهب.

من جانبه، رحّب اللواء الدكتور هشام أبو النصر بوزير الثقافة، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الثقافة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإبداع في الصعيد.
وقال المحافظ: “نثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تطوير قصور وبيوت الثقافة وتقديم برامج ترتقي بالوعي وتكتشف المواهب الشابة، لأن الثقافة هي أساس بناء الإنسان، وأسيوط عبر تاريخها كانت وما زالت منصة للفكر والإبداع”.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء دار للأوبرا في أسيوط سيفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للمشاركة والتعلم، مؤكدًا أن المشروع –في حال تنفيذه– سيكون علامة مضيئة في صعيد مصر ومنصة لعروض رفيعة المستوى تعكس مكانة المحافظة الثقافية.
كما أوضح أن جهود الوزارة في تطوير المنشآت الثقافية ستساهم مباشرة في خدمة الأهالي بالمحافظة وتعزيز الأنشطة الثقافية في المراكز والقرى، مشددًا على أن المحافظة ستوفر كل سبل الدعم لتذليل العقبات أمام المبادرات الثقافية بوصفها جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الشاملة.

حضر اللقاء: الدكتور علاء عبدالسلام؛ رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مينا عماد؛ نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل؛ سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف؛ السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين؛ مستشار المحافظ،و جمال عبد الناصر؛ مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل؛ مدير عام فرع ثقافة أسيوط

اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

