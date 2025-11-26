نائب بالشيوخ: المرحلة الثانية للانتخابات حرة وشفافة بالكامل

أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ساعدت في تبديد حالة الضبابية التي أحاطت بالاستحقاق الانتخابي، مشدداً على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم ودورهم في العملية الديمقراطية.

وأوضح البدري، خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة المقدم من الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المرحلة الثانية من الانتخابات اتسمت بقدر كبير من الحرية والنزاهة، مؤكداً أن الناخبين أدوا واجبهم وهم مدركون لمن يمثلهم داخل البرلمان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعامل مع أي تجاوزات انتخابية جاء أكثر حسماً وسرعة مقارنة بالمرحلة الأولى، موضحاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تستجيب فوراً لأي إخطار يصلها من الحزب، وهو ما ساهم في ضبط سير العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها.