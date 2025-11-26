قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

«الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية».. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد حلقة نقاشية بكلية الزراعة، بحضور الدكتور أيمن كساب، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبد المنعم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب. 

تناول اللقاء عددا من المحاور منها أن محافظة الوادي الجديد تقترب مساحتها من نصف مساحة مصر، لذا تعد أمل ومستقبل مصر فى التنمية المنشودة، خاصة في الزراعة، كما أن كلية الزراعة تحتوى على 12 قسما علميا تعمل جميعها على النهوض بالزراعة لأنها أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التى نعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي الاستقرار المجتمعى، كما تعد أكثر الأنشطة استيعابا للايدى العاملة وتدعم الصناعات المختلفة، وأن نقص الغذاء يؤثر على الصحة العامة ويهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وعن تأثير التغييرات المناخية على الزراعة، ذكر كساب أن جميع الأقسام العلمية بالكلية تأخذ في الاعتبار موضوع التغيرات المناخية، وتدرس تأثيره ودور البحث العلمي في إيجاد البدائل لنجاح الزراعة، والوصول إلى النتائج المرجوة منها.

وأضاف: "وتأتي تأثيرات التغيرات المناخية ممثلة في ندرة المياه وتغير طبيعة التربة وكذا تغير درجات الحرارة، ما يؤدى إلى تلف المحاصيل والتأثير على الثروة الحيوانية، وبالتالي الإنسان، وهو ما تعمل الدراسات المختلفة على السيطرة عليه من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى عمليات الزراعة المختلفة واستنباط سلالات جديدة وتغيير مواعيد الزراعة 
وأكد أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالزراعة والمحاصيل الاستراتيجية.

وتحدث بالتفصيل عن مشروع الدلتا الجديدة ومشروع الصوامع ومشروع شرق العوينات بالوادى الجديد، وهو ما تؤكده الخريطة الزراعية لمصر، والتى تغيرت بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن مصر أصبحت من أهم خمس دول فى العالم فى إنتاج وتصدير بعض المحاصيل، وعلى رأسها الموالح والنباتات الطبية والعطرية.

وأكد أن التنمية تسير بشكل متواز في جميع القطاعات حتى يشعر المواطن بتحسن فى شتى مناحي الحياة. 

