شاهد.. إنقاذ مسنة وطفلتين بعد انهيار عقار قديم في كرموز بالإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ مسنة وطفلتين من داخل عقار كرموز المنهار جزئيًا قبل تفاقم الوضع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع مباشرة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية، حادث انهيار داخليا بعقار قديم بشارع النيل، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.

بدأت الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزئي داخل عقار قديم في شارع النيل بمنطقة كرموز.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وسط فرض كردون أمني لضمان سلامة المواطنين.

تبين أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.