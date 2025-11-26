قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شاهد.. إنقاذ مسنة وطفلتين بعد انهيار عقار قديم في كرموز بالإسكندرية (صور)

أحمد بسيوني

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ مسنة وطفلتين من داخل عقار كرموز المنهار جزئيًا قبل تفاقم الوضع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع مباشرة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية، حادث انهيار داخليا بعقار قديم بشارع النيل، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.

بدأت الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزئي داخل عقار قديم في شارع النيل بمنطقة كرموز. 

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وسط فرض كردون أمني لضمان سلامة المواطنين.

تبين أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2018، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

الدكتور محمد عطية الفيومي

غرفة القليوبية: استمرار الحوافز الضريبية ضرورة لمواجهة الأزمات وتعزيز تنافسية الصناعة

البورصة المصريه

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء

منتدي الأعمال المصري الجزائري

أحمد الوكيل: حجم التجارة بين مصر والجزائر يتجاوز مليار دولار ويحتاج لتوسيع الاستثمارات

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

