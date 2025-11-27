اشتروا عقارات وأراضي.. 4 تجار مخدرات يغسلون 170 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات “القليوبية الشرقية، الإسماعيلية” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ”تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات".

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.