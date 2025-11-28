توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1265 مواطنا في دمياط



تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس ضمن خطة شهر نوفمبر 2025 ، بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ .

حيث أكد الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تردد عليها 1265 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط انه تم تحويل 16 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم واستكمال المزيد من الفحوصات ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 173 حالة و فحص 6 حالات بالأشعة و14 حالة أخرى بالسونار و إجراء 360 تحليل بمعمل الدم و 21 تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 89 مواطن..

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن 10 عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..