سكك حديد مصر تواصل نقل الاشقاء السودانيين بقطارات "العودة الطوعية".. شاهد

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها ضمن مشروع "العودة الطوعية" لنقل لأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم ، حيث قامت صباح اليوم "السبت" بتسيير الرحلة الخامسة والثلاثين من القطارات المخصصة لهذا الغرض، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه الرحلات 33,516 راكبًا حتى الآن، وذلك ضمن المشروع الذي يأتي في اطار للمواقف المصرية الداعمة لوحدة واستقرار دولة السودان وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني الشقيق.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا الأحد في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جدول التشغيل المقرر لخدمة جمهور الركاب.